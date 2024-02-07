Кардиолог назвал факторы, провоцирующие гипертонический криз

Врач-кардиолог, эндокринолог Илья Луконин в эксклюзивном разговоре с «СЭ» отметил, что есть ряд факторов, которые провоцируют повышение артериального давления. Люди, которые с ними сталкиваются, находятся в зоне риска по артериальной гипертензии.

«Физические и психические перегрузки, курение и алкоголь, злоупотребление соленой и вредной пищей, особенно незадолго до сна, а также напитками, содержащими тирамин и кофеин, острый или хронический стресс, резкая отмена лекарств, которые контролируют артериальное давление — все это факторы риска, которые могут привести к гипертоническому кризу», — пояснил доктор.

Даже при хорошем самочувствии нужно следить за показателями артериального давления. Это связано с тем, что при регулярном повышении АД происходит адаптация. Показатели могут быть высокими, но физически человек будет чувствовать себя нормально.

«Если появились симптомы гипертонического криза: тошнота, рвота, потеря сознания, учащенное сердцебиение, потливость, озноб, боли в сердце и другие, необходимо измерить давление и обязательно вызвать скорую помощь», — заключил эксперт.