Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Гинеколог рассказала, при каких нарушениях менструального цикла нужно идти к врачу
Здоровье

Сегодня, 19:30

1 мин.

Гинеколог рассказала, при каких нарушениях менструального цикла нужно идти к врачу

Мария Задорожная
Автор
Боль в животе у девушки
Фото Jacob Wackerhausen, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-гинеколог Инна Зеленская рассказала «СЭ», при каких отклонениях в менструальном цикле следует срочно обращаться к врачу. По ее словам, у многих женщин сбои месячных обычно связаны со стрессами на работе, диетой или перенесенной болезнью. Однако есть ряд симптомов, при которых лучше обратиться к специалисту. Например, сильные боли во время критических дней, слишком обильные и длительные кровотечения либо, наоборот, скудные.

«Причиной таких проявлений может быть гормональный сбой или развитие определенных заболеваний, которые может диагностировать только врач», — отметила эксперт.

Также следует пойти на прием к гинекологу, если у девушки случаются регулярные задержки на 5-7 дней, задержка больше чем на 14 дней либо вовсе отсутствуют месячные. Кроме того, частые менструальные кровотечения (цикл меньше 21 дня) — тоже повод для похода в кабинет врача.

Упражнения при болезненных месячных.. Болезненные месячные: упражнения для обезболивания
Медицина
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести Олимпиаду-2028 из Лос-Анджелеса
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Встреча с Промесом назначена, связи Станковича приведут в клуб звезду. Что происходит в «Спартаке»
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:10
Токсиколог рассказал, что происходит с водой во время кипячения
12 янв 16:35
Онколог развеяла популярный миф о раке груди
11 янв 15:45
Эндокринолог назвала неочевидную причину зацикливания на плохих мыслях
10 янв 17:10
Врач ответил, для кого особенно опасен метапневмовирус
9 янв 19:00
Не только каре: 5 вещей, которые нужно сделать после расставания