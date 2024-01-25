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Гинеколог рассказала о пользе упражнений Кегеля для женщин
Здоровье

Сегодня, 15:30

1 мин.

Гинеколог рассказала о пользе упражнений Кегеля для женщин

Мария Маковей
Автор
Спортивная девушка сидит.
Фото elenaleonova/istockphoto.com
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Врач акушер-гинеколог Мария Филатова в разговоре с «СЭ» отметила, что упражнения по методике Кегеля помогают уменьшить менструальные боли, облегчают течение беременности, родов, а также способствуют быстрому восстановлению после рождения ребенка.

Женщинам в климактерический период упражнения Кегеля послужат профилактикой выпадения органов малого таза, будут стимулировать выработку половых гормонов. Они также помогают устранить сексуальные дисфункции, аноргазмию и улучшить чувствительность.

«Тренировка нервных окончаний и мышц усиливает местный кровоток, благодаря чему сильнее ощущается возбуждение, а оргазмы достигаются быстрее и становятся более яркими», — добавила эксперт.

Тренировка интимных мышц повысит качество сексуальной жизни. Зачем врачи рекомендуют выполнять интимные упражнения Кегеля? Они будут полезны и женщинам, и мужчинам
Польза и вред
Советы и рекомендации
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