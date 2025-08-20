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Гинеколог рассказала, насколько безопасны тренировки для Александры Трусовой после родов
Здоровье

20 августа 2025, 18:55

1 мин.

Гинеколог рассказала, насколько безопасны тренировки для Александры Трусовой после родов

Мария Задорожная
Автор
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

6 августа Александра Трусова (Игнатова) и ее муж Макар Игнатов впервые стали родителями. У них родился сын Михаил. И уже 15 августа, спустя всего девять дней после родов, 20-летняя серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года вышла на лед.

Эксклюзивно для «СЭ» врач акушер-гинеколог высшей категории Инна Зеленская рассказала, насколько безопасны тренировки на льду для недавно родившей Александры Трусовой.

По ее словам, нагрузка для фигуристки наоборот полезна. Но при условии, что эта нагрузка для нее привычная, нет никаких перегрузов и занятия проходят в щадящем режиме.

«Легкие тренировки будут держать организм в привычном для фигуристки тонусе, будут вырабатываться гормоны счастья — эндорфины. Главное, чтобы не было перегрузов, нагрузка должна быть облегченной, но в то же время привычной», — подчеркнула эксперт.

При этом Александра Трусова в социальных сетях подчеркнула, что врачи рекомендовали воздержаться от тяжелых физических нагрузок в течение двух недель после родов. Поэтому фигуристка планировала выйти на лед на 20-30 минут, ориентируясь на самочувствие.

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