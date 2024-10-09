Гинеколог рассказала, какие анализы нужно сдать при планировании беременности

Акушер-гинеколог Эмма Шустикова в период планирования беременности рекомендует мужчинам сдать кровь на сифилис, гепатит, ВИЧ, половые инфекции. Также определяются группа крови и резус-фактор, чтобы исключить резус-конфликт. У женщин спектр анализов более широкий. Им следует сдать общий анализ мочи, общий и биохимический анализ крови, кровь на гормоны щитовидной железы, сделать УЗИ органов малого таза и сдать мазки на половые инфекции, добавила врач.



Также в беседе с «СЭ» доктор подчеркнула, что дополнительно будущие мамы проверяются на антитела к сифилису, гепатиту, ВИЧ, краснухе, вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу и токсоплазме. Кроме того, они сдают кровь на определение группы и резус-фактора.

«Количество обследований может быть расширено. Например, если у девушки есть заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени», — подытожила гинеколог.