Гинеколог рассказала, чем могут быть опасны тампоны

Врач-гинеколог Мария Филатова специально для «СЭ» рассказала, что тампоны могут быть действительно опасны — в некоторых случаях они вызывают серьезное осложнение, которое называется синдромом токсического шока. «Синдром токсического шока — это состояние, развивающееся при попадании в кровоток большого количества микробных токсинов. Чаще всего приводит к этому золотистый стафилококк — условно-патогенный микроб, который живет на поверхности кожи, в ротовой полости и носу», — пояснила медик. Чрезмерное увеличение численности этого микроорганизма может привести к огромному количеству заболеваний: от угрей и фурункулов до пневмонии, менингита, остеомиелита и сепсиса.

Мария Филатова предупредила о том, как могут выглядеть симптомы синдрома токсического шока. Это высокая температура, рвота, диарея, кожная сыпь, похожая на солнечный ожог, шелушение кожи на стопах и руках, мышечные, суставные и головные боли, боль в горле, красные глаза, спутанное сознание, падение артериального давления, чувствительность к свету, почечная недостаточность. Лечение проводится в условиях стационара, при этом используется инфузионная и антибактериальная терапия.

Чтобы избежать развития синдрома токсического шока Мария Филатова порекомендовала менять тампоны не реже одного раза в три-четыре часа или чаще, не спать с тампоном, избегать использования супервпитывающих вариантов, вскрывать тампон непосредственно перед применением, не использовать тампон, целостность которого была нарушена. Также важно соблюдать личную гигиену во время менструации и мыть руки до и после введения тампона. Не стоит носить тампоны, когда у вас нет менструации. «Рассмотрите возможность использования обычных или ежедневных прокладок в последние дни менструации, когда выделений немного», — резюмировала врач.

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