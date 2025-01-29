Гинеколог объяснил, когда следует выполнять упражнения Кегеля

Врач-гинеколог, хирург Александр Никитин в беседе с «СЭ» заявил, что упражнения Кегеля следует делать три раза в день. По его словам, необходимо постепенно увеличивать количество подходов и довести их число до десяти.



«Пусть эти упражнения сопутствуют повседневным делам, ведь их можно выполнять незаметно для окружающих. Например, сидя на рабочем месте или отдыхая в кресле, на диване», — отметил эксперт.



Также врач советует приурочить выполнение упражнений к какому-то регулярному делу. Например, делать их во время нанесения макияжа, разговоров по телефону, поездки на работу в метро или на машине, при готовке, глажке и пр.



Кроме того, гинеколог советует сформировать привычку фиксировать (напрягать) мышцы промежности каждый раз перед поднятием тяжести, кашлем или чиханием.



«Не нужно выполнять упражнения при мочеиспускании. Это вредно и может привести к неполному опорожнению мочевого пузыря, а также увеличивает риск инфекции», — подытожил доктор.