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Гинеколог объяснил, когда следует выполнять упражнения Кегеля
Здоровье

Сегодня, 19:25

1 мин.

Гинеколог объяснил, когда следует выполнять упражнения Кегеля

Мария Задорожная
Автор
Женский живот
Фото bymuratdeniz, iStock
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Врач-гинеколог, хирург Александр Никитин в беседе с «СЭ» заявил, что упражнения Кегеля следует делать три раза в день. По его словам, необходимо постепенно увеличивать количество подходов и довести их число до десяти.

«Пусть эти упражнения сопутствуют повседневным делам, ведь их можно выполнять незаметно для окружающих. Например, сидя на рабочем месте или отдыхая в кресле, на диване», — отметил эксперт.

Также врач советует приурочить выполнение упражнений к какому-то регулярному делу. Например, делать их во время нанесения макияжа, разговоров по телефону, поездки на работу в метро или на машине, при готовке, глажке и пр.

Кроме того, гинеколог советует сформировать привычку фиксировать (напрягать) мышцы промежности каждый раз перед поднятием тяжести, кашлем или чиханием.

«Не нужно выполнять упражнения при мочеиспускании. Это вредно и может привести к неполному опорожнению мочевого пузыря, а также увеличивает риск инфекции», — подытожил доктор.

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