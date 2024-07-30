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Гинеколог назвала признаки эндометриоза
Здоровье

Сегодня, 16:35

1 мин.

Гинеколог назвала признаки эндометриоза

Мария Задорожная
Автор
У девушки болит живот
Фото Moyo Studio/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» акушер-гинеколог Оксана Цыганова рассказала, что такое эндометриоз и как он проявляется.

По словам эксперта, эндометриоз — это заболевание, при котором ткань, подобная слою, выстилающему матку, разрастается за ее пределами. Без своевременного лечения болезнь приводит к поражению здоровых тканей, органов и нарушению их функций.

«Одна из опасностей эндометриоза — он может протекать бессимптомно. В таком случае женщину ничего не беспокоит, но у нее могут возникнуть проблемы с зачатием. Патологию могут обнаружить во время диагностики бесплодия», — добавила доктор.

Однако в большинстве случаев эндометриоз проявляет себя и сопровождается следующими симптомами:

  • хроническая боль внизу живота;

  • сильная боль и обильные выделения во время менструаций;

  • нарушения менструального цикла;

  • боль во время полового контакта;

  • запоры и диарея во время менструаций;

  • кровянистые выделения между менструациями и др.


«Эндометриоз считается хроническим заболеванием. Вылечить его полностью нельзя, но прием лекарств и операции помогут убрать симптомы патологии», — заключила медик.

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