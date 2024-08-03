Гинеколог назвала причину, которая мешает зачатию ребенка

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Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Ольга Ножницева в разговоре с «СЭ» заявила, что хронический стресс мешает зачатию ребенка.

По ее словам, кортизол (гормон стресса) и эстрогены (женские гормоны) вырабатываются из холестерина. А в условиях постоянного стресса организм включает режим «выживания», а не «размножения», и весь поступающий в организм холестерин уходит на выработку кортизола.

«Избыток кортизола, а также недостаток эстрогенов приводит к отсутствию овуляции, поэтому беременность не наступает», — объяснила медик.

Доктор добавила, что помочь справиться со стрессом могут психотерапевт, занятия спортом и хобби.