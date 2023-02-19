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Сегодня, 19:00

Гинеколог Габанян развеяла распространенный миф о сексе во время беременности

Алина Савинова
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Врач-акушер-гинеколог Юлия Габанян рассказала, что секс во время беременности полезен, если у женщины нет противопоказаний.

«В современной гинекологии если женщина здорова, плод развивается нормально, отсутствуют какие-либо противопоказания, регулярная половая жизнь приветствуется даже до даты родов. Это объясняется тем, что секс стабилизирует психоэмоциональное состояние женщины, укрепляет отношения с мужем, способствует установлению доверительного контакта в семье», — приводит «Life.ru» слова Габанян.

Как отмечает врач, во время полового контакта наблюдается сокращение мышц влагалища и матки, что помогает подготовиться к большим нагрузкам во время родов. Также при завершении процесса шейка матки обогащается полезными веществами, которые содержатся в семенной жидкости партнера.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-v-matche-kry-l-ya-sovetov-dinamo-zhdu-kak-mozhno-bol-she-golov-i-krasivoj-igry/
Здоровье
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