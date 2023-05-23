Гештальт-терапевт назвала пять причин постоянной разбитости после сна
Гештальт-терапевт Евгения Пименова назвала пять причин постоянной разбитости после сна.
Во-первых, недосыпание может быть связан с тем, что человек был в перевозбужденном состоянии перед сном. Также может повлиять отсутствием режима.
Во-вторых, люди часто жалуются на кошмары, если не высыпаются.
В-третьих, может сказаться на состоянии выгорание и общее переутомление организма.
В-четвертых, усталость может наступать из-за на нелюбимой работы либо общения с людьми, которые нам не нравятся.
В-пятых, проблемы со сном и тотальная нехватка энергии могут быть связаны с депрессией и тревожными расстройствами.
Источник: https://life.ru/p/1581197
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