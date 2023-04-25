Генетик предупредила о вреде алкоголя для иммунитета

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Близнина в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказала, что алкоголь не просто вредит организму, но и ослабляет иммунитет. Поэтому мнение о том, что спиртное может защитить от вирусов и инфекций — не просто ошибочно, а прямо противоположно.

По словам специалиста, у человека, который пьет много и часто, становится меньше лимфоцитов и Т-клеток, ответственных за реагирование иммунной системы на различные инфекции и новые, незнакомые патогены. При этом клеток адаптивного иммунитета становится больше, из-за чего развиваются хронические воспаления, возрастные болезни и аутоиммунные процессы. Этанол заставляет наш иммунитет быть более восприимчивым и к бактериальным, и к вирусным инфекциям, поэтому любители алкоголя могут болеть чаще, а после вакцинации у них хуже вырабатываются антитела, резюмировала Екатерина Близнина.

Ранее мы рассказывали, что произойдет с организмом, если выпивать на ночь бокал вина.