Генетик объяснила, с чем могут быть связаны головные боли и их интенсивность

Генетик, нутрициолог Светлана Перес специально для «СЭ» рассказала, что головные боли могут варьироваться от слегка раздражающих до совершенно невыносимых. «Если они сопровождаются другими симптомами, это может сигнализировать о серьезных проблемах в организме, в том числе о высоком давлении и даже инсульте», — предупредила специалист.

Светлана Перес порекомендовала следить за тем, когда возникают боли и как протекают. «Можно вести своеобразный дневник наблюдений. Постепенно вы станете замечать, что именно вызывает боли, и сможете поменять что-то в образе жизни, чтобы сократить их количество», — пояснила генетик. Также она напомнила о том, что в случае необходимости стоит обратиться за помощью к специалисту.

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