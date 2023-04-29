Гастроэнтеролог Тимощенко перечислила глупые мифы о молочных продуктах

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко развеяла 5 мифов о молочных продуктах.

Первый миф: молочные продукты нельзя употреблять пожилым, поскольку с возрастом молоко перестает устаиваться. Как отмечает специалист, нарушение переваривания молока встречается нечасто и не требует отказа от молочных продуктов для всех пожилых людей.

Второй миф заключается в том, что молоко из магазина содержит антибиотики, а его употребление вызывает устойчивость к противомикробным препаратам в организме. По словам врача, молоко коров, проходящих лечение, в молочной промышленности не используется. Перед тем, как попасть на завод, вся продукция проходит строгий отбор и анализ безопасности.

Еще один миф связан с тем, что молоко провоцирует появление акне. Во время исследований о влиянии молока на состояние кожи было выявлено, что, как правило, связь между употреблением молока и тяжестью течения акне наблюдалась у тех, кто помимо молока употреблял продукты с высоким содержанием сахара.

«Таким образом, непосредственной связи между употреблением молочных продуктов с тяжестью течения акне не выявлено, что не требует ограничения его употребления для лиц без доказанной лактазной недостаточности», — приводит «Life.ru» слова Тимощенко.