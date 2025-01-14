Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о сахарном диабете
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о сахарном диабете

Мария Задорожная
Автор
Женщина измеряет уровень сахара в крови
Фото vgajic, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Светлана Незванова в беседе с «СЭ» заявила, что сахарный диабет второго типа и сахарный диабет первого типа — это абсолютно разные заболевания. Первый связан с пищевым поведением и некоторыми генетическими факторами.

А сахарный диабет первого типа — это аутоиммунная болезнь, где генетика тоже играет роль, но факторами риска могут быть любые провокации организма. Например, слабая поджелудочная железа. Поэтому собственные клетки иммунитета разрушают ее клетки и нарушают выработку инсулина.

«Употребление сахара ведет к риску развития инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Но многое также зависит от генетики, от наличия сопутствующих воспалительных заболеваний», — подытожила эксперт.

Первые признаки сахарного диабета. Как распознать диабет на ранних стадиях?
Медицина
Новости холдинга
Ковальчук признался, что не завидует рекордам Овечкина
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Торговую сеть «Светофор» ждут внеплановые проверки Роспотребнадзора
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
В Подмосковье задержали племянника Шакро Молодого

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
15:45
Врач объяснила, почему зимой мучает бессонница
13 янв 19:30
Гинеколог рассказала, при каких нарушениях менструального цикла нужно идти к врачу
13 янв 17:10
Токсиколог рассказал, что происходит с водой во время кипячения
12 янв 16:35
Онколог развеяла популярный миф о раке груди
11 янв 15:45
Эндокринолог назвала неочевидную причину зацикливания на плохих мыслях