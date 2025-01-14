Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о сахарном диабете

Врач-гастроэнтеролог, терапевт и диетолог Светлана Незванова в беседе с «СЭ» заявила, что сахарный диабет второго типа и сахарный диабет первого типа — это абсолютно разные заболевания. Первый связан с пищевым поведением и некоторыми генетическими факторами.

А сахарный диабет первого типа — это аутоиммунная болезнь, где генетика тоже играет роль, но факторами риска могут быть любые провокации организма. Например, слабая поджелудочная железа. Поэтому собственные клетки иммунитета разрушают ее клетки и нарушают выработку инсулина.

«Употребление сахара ведет к риску развития инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Но многое также зависит от генетики, от наличия сопутствующих воспалительных заболеваний», — подытожила эксперт.