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Гастроэнтеролог рассказала, какие огурцы помогут снять похмелье
Здоровье

Сегодня, 10:05

1 мин.

Гастроэнтеролог рассказала, какие огурцы помогут снять похмелье

Мария Маковей
Автор
Банки соленых огурцов
Фото Tetiana_Chudovska/istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова считает, что самостоятельно бороться с похмельем не всегда безопасно. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Первая правило — не опохмеляйтесь. После повторного употребления алкоголя на следующий день в крови в большом количестве вырабатывается ацетальдегид, который вызывает неприятные ощущения в виде головной боли и тошноты», — объяснила эксперт.

Кроме того, врач считает, что употребление соленых огурцов при похмелье действительно полезно и облегчает неприятное состояние. Главное отличить соленые от маринованных.

«Соленые огурцы — хорошо, маринованные — нет. Не пейте маринад вместо рассола. Потому что в маринаде содержится уксус, который тормозит работу печени», — пояснила диетолог.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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