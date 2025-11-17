Гастроэнтеролог рассказала, как подготовиться к застолью

Кто может представить себе праздники, корпоративы, встречи с друзьями без щедрого стола. Но часто радость таких мероприятий омрачается тяжестью и болью в животе, изжогой и чувством вины за съеденные калории. Секрет успешного застолья кроется в грамотной подготовке. Эксклюзивно для «СЭ» врач-терапевт и гастроэнтеролог Клара Сычугова дала простые советы, которые помогут провести любой праздник с удовольствием.

«Самая распространенная и вредная ошибка, которую многие совершают, это устраивать голодный день перед вечеринкой. Это прямой путь к перееданию, а значит и к большой нагрузке на желудочно-кишечный тракт», — отметила эксперт.

Вместо голодания она советует действовать следующим образом:

В день застолья питаться как обычно. Не пропускать завтрак и обед.

За 1-1,5 часа до выхода съесть небольшой перекус. Это может быть греческий йогурт, творог, кусочек отварной куриной грудки, а так же ломтик цельнозернового хлеба и горсть орехов.

«Этот прием пищи создаст в желудке защитную «подушку», которая замедлит усвоение алкоголя, с которого обычно начинается фуршет», — добавила эксперт.

Также она назвала несколько правил «безопасного» застолья во время самого праздника:

Чередуйте каждый бокал алкоголя со стаканом воды. Это предотвратит обезвоживание, частично заполнит желудок и снизит общее количество съеденного и выпитого.

Расставьте приоритеты в еде. Воспользуйтесь правилом тарелки, мысленно разделив ее на части: 50% тарелки — овощи и зелень. Начинайте прием пищи именно с них. Салаты, заправленные лимонным соком или нежирной заправкой, тушеные овощи, овощные нарезки. 25% тарелки — белок. Рыба, морепродукты, нежирное мясо (индейка, телятина), птица. 25% тарелки — гарниры и «вредности». Это место для всего самого калорийного: картофеля, салатов с майонезом, пирожных. Съедая сначала овощи и белок, вы насытитесь и съедите гораздо меньше калорийной части.

Ешьте медленно, тщательно пережевывайте пищу. Сигнал о насыщении поступает в мозг только через 20 минут после начала еды. Чем медленнее вы едите, тем меньше съедите.

Между сменой блюд выходите из-за стола и двигайтесь, гуляйте, танцуйте, участвуйте в развлечениях.

«Если вы все же переели, ни в коем случае не корите себя и не голодайте на следующий день. Выбирайте более простые блюда, например овсяная каша, овощной суп, запеченная курица.

Пейте больше воды, некрепкий чай. Жидкость помогает вывести продукты метаболизма алкоголя. Больше двигайтесь, отдавайте предпочтение спокойной прогулке на свежем воздухе. Легкая физическая активность стимулирует пищеварение и улучшает самочувствие», — отметила врач.