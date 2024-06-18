Гастроэнтеролог ответил, можно ли пить воду из бутылки, которая полежала на солнце

Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков не рекомендует оставлять воду в пластиковой бутылке на солнце более чем на два-три часа.

«Любая вода подвержена воздействию внешних факторов, будь то бутилированная или добытая прямо из скважины. Ультрафиолетовое излучение может изменить состав воды и сделать ее непригодной для употребления», — приводит слова эксперта «Доктор Питер».

Как отметил медик, воздействие солнечных лучей ускоряет процесс размножения бактерий в воде, меняется ее вкус и запах. Особенно это касается пластиковых бутылок.

Садыков подчеркнул, что испортиться на солнце может даже вода, которую разлили на производстве с соблюдением всех санитарных норм. А если человек сам наливает воду в пластиковую бутылку, ему нужно быть крайне осторожным.