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Гастроэнтеролог назвала опасные сочетания блюд на новогоднем столе
Здоровье

Сегодня, 19:15

1 мин.

Гастроэнтеролог назвала опасные сочетания блюд на новогоднем столе

Мария Маковей
Автор
Новогодние блюда.
Фото timolina/freepik.com
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Врач-гаст­роэнтеролог Вероника Корнилова в разговоре с aif.ru отметила, что некоторые люди в новогодние праздники ведут себя очень неразумно, что сказывается на их здоровье.

По ее словам, если человек начал придерживаться строгой диеты перед праздниками, то ее нельзя резко прерывать в новогоднюю ночь. Завершать диету врач рекомендует за несколько недель до застолья и постепенно вводить в рацион различные блюда, чтобы организм смог подготовиться к смене режима питания.

Корнилова не советует садиться за стол сильно голодным. Это может стать причиной переедания. Пить на пустой желудок тоже не нужно, алкоголь будет быстро всасываться, что приведет к стремительному опьянению.

«За столом ешьте медленно, не забывая тщательно пережевывать пищу. Это важно не только для этикета. Измельчая во рту каждый кусочек, можно снизить нагрузку на органы пищеварения», — отметила эксперт.

Кроме того, не следует сочетать некоторые блюда. Например, есть рыбу вместе с кисломолочными продуктами, морепродуктами и сыром.

«Разнообразие блюд дает излишнюю нагрузку на пищеварение, поэтому есть стоит лишь 3-4 блюда за вечер», — пояснила врач.

Также медик добавила, что необходимо следить за совместимостью блюд по их температуре. Не нужно сочетать горячую и холодную еду.

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