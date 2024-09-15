Гастроэнтеролог назвала лекарства, которые наносят вред печени

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова в беседе с «Российской газетой» заявила, что бесконтрольный прием некоторых лекарств может нанести тяжелый вред организму. По ее словам, один из самых неприятных побочных эффектов некоторых препаратов — токсическое воздействие на печень.

Доктор отметила, что наиболее опасны для печени противотуберкулезные препараты. Также токсическое действие на орган оказывают антибиотики, они могут вызывать как незначительные изменения в клетках, так и некроз тканей печени.



«Именно поэтому представители пенициллинов и тетрациклинов требуют строгого соблюдения дозировки. Ну и конечно, прием антибактериальных препаратов должен быть обязательно согласован с врачом», — сказала эксперт.

Известны своим негативным воздействием на печень обезболивающие и жаропонижающие препараты. Например, привычные многим аспирин, цитрамон или аскофен, обратила внимание Чернова. В их состав входят салицилаты, при бесконтрольном приеме эти лекарства могут привести к некрозу отдельных участков печени.

«Гепатотоксичностью отличаются нестероидные противовоспалительные средства, которые назначаются при артрите, ревматизме, мышечных болях. В эту группу лекарств входит и всем известный парацетамол. Подобные препараты в небольших дозах повышают специфические ферменты печени. Превышение суточной дозировки может спровоцировать печеночную недостаточность», — добавила гастроэнтеролог.



Кроме того, негативное влияние на печень оказывают статины, которые снижают уровень холестерина в крови.

Чернова предупредила, что влияние токсичных препаратов на печень часто протекает бессимптомно, долгое время может никак не влиять на самочувствие человека. Поэтому важно перед приемом лекарств консультироваться с врачом.