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Гастроэнтеролог назвал причину неприятного запаха изо рта
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Гастроэнтеролог назвал причину неприятного запаха изо рта

Мария Маковей
Автор
Девушка закрыла рот руками.
Фото simarik/istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог Анатолий Матюхин считает, что неприятный запах изо рта может говорить о проблемах с органами пищеварения. Об этом он заявил в беседе с порталом Pravda.ru.

«Нужно обязательно смотреть, есть ли хронический гастрит. Это может быть язва желудка или язва двенадцатиперстной кишки. И это может быть связано с тем, что у человека проблемы с желчевыводящей системой», — отметил эксперт.

Как сказал врач, часто неприятный запах провоцируют усиливающиеся процессы брожения и гниения. Поэтому важно снизить нагрузку на пищеварение в желудке и в двенадцатиперстной кишке. Для этого необходимо выпивать стакан воды за 30 минут до еды и стакан воды через час после.

Кроме того, Матюхин добавил, что проблема неприятного запаха также может быть связана со здоровьем зубов. Поэтому необходимо показаться стоматологу.

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