Флеболог назвал причины судорог в ногах

Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян рассказал, что причиной судорог может быть варикоз. Об этом 8 июля сообщили в «Газете.Ru». «В первую очередь, судороги могут беспокоить человека, если развивается варикозная болезнь, — подчеркнул врач. — При застое крови в нижних конечностях мышцы могут непроизвольно сокращаться, чтобы привести кровь в движение», — пояснил он. Также о развитии варикозной болезни сигнализируют отеки в ногах к вечеру, ощущение тяжести и усталости даже при минимальных нагрузках в течение дня. Если судороги появились после тяжелой нагрузки за день, то к варикозу это отношения не имеет.

Еще одна причина судорог в мышцах — плоскостопие. Инструктор ЛФК Наталья Сырчина рассказала СЭ, что плоскостопие у взрослых появляется, когда мышцы ослабевают и перестают держать свод стопы. «Нередко этому способствуют туфли на высоких каблуках, в которых вес тела перераспределяется на пальцы, приводя к поперечному плоскостопию. В профилактике и лечении помогут специальные упражнения для стоп», — заключила специалист.

Ранее, 6 августа 2022 года, мы рассказывали о привычках, которые помогут в профилактике плоскостопия.