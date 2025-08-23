Физиотерапевт рассказала, почему нельзя скрещивать ноги во время полета

Физиотерапевт Бетани Томлинсон рассказала Daily Mail, почему не стоит скрещивать ноги во время полета. По ее словам, такая поза нарушает кровообращение и повышает риск тромбоза глубоких вен. Это состояние особенно опасно: в сосудах могут образоваться тромбы, которые в худшем случае приводят к эмболии легочной артерии.

Эксперт рекомендует отказаться от скрещивания ног и выбирать более нейтральные, открытые позы.

«Если под сиденьем есть подставка для ног, используйте ее — ноги будут слегка подняты, что улучшает кровоток», — советует Томлинсон.

Она напомнила и о важности расслабления плеч, опоры на спинку кресла и снижения нагрузки на позвоночник. Особое внимание стоит уделять длительным перелетам: каждые два часа необходимо двигаться — вставать, прогуливаться по салону — а также выполнять простые упражнения прямо в кресле. Среди них — круговые движения плечами, мягкая растяжка шеи и «обнимания коленей», которые помогают поддерживать подвижность суставов и стимулировать кровообращение.

По словам женщины, даже короткий перелет может стать испытанием для организма, если не соблюдать эти правила.