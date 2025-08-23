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Физиотерапевт рассказала, почему нельзя скрещивать ноги во время полета
Здоровье

23 августа 2025, 10:10

1 мин.

Физиотерапевт рассказала, почему нельзя скрещивать ноги во время полета

Мария Задорожная
Автор
Фото Creative Credit, iStock

Физиотерапевт Бетани Томлинсон рассказала Daily Mail, почему не стоит скрещивать ноги во время полета. По ее словам, такая поза нарушает кровообращение и повышает риск тромбоза глубоких вен. Это состояние особенно опасно: в сосудах могут образоваться тромбы, которые в худшем случае приводят к эмболии легочной артерии.

Эксперт рекомендует отказаться от скрещивания ног и выбирать более нейтральные, открытые позы.

«Если под сиденьем есть подставка для ног, используйте ее — ноги будут слегка подняты, что улучшает кровоток», — советует Томлинсон.

Она напомнила и о важности расслабления плеч, опоры на спинку кресла и снижения нагрузки на позвоночник. Особое внимание стоит уделять длительным перелетам: каждые два часа необходимо двигаться — вставать, прогуливаться по салону — а также выполнять простые упражнения прямо в кресле. Среди них — круговые движения плечами, мягкая растяжка шеи и «обнимания коленей», которые помогают поддерживать подвижность суставов и стимулировать кровообращение.

По словам женщины, даже короткий перелет может стать испытанием для организма, если не соблюдать эти правила.

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