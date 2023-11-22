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Сегодня, 18:45

Физиотерапевт объяснил, почему при нагрузках болят колени

Мария Маковей
Автор
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Девушка держится за больное колено
Фото Lifemoment/istockphoto.com

Спортивный физиотерапевт, реабилитолог Артем Васюта в интервью «СЭ» рассказал, почему у некоторых людей при нагрузках начинают болеть колени.

По его словам, самая очевидная и распространенная причина — травмы. Ведь мало кто делает рентген после случайного падения или удара по колену. Однако врач предупреждает, что даже падение с высоты собственного роста может привести к повреждению связок, менисков и суставов.

«Если не было травмы, значит, речь идет о болевом синдроме, у которого другие причины», — отмечает эксперт.

Как утверждает реабилитолог, проблема с коленями может быть связана и с различными заболеваниями. Например, чаще всего хруст и щелканье в суставах могут свидетельствовать об артрозе. Кроме того, никто не застрахован от инфекционного артрита, подагры, тендинита собственной связки надколенника (распространенная причина боли в передней части колена под чашечкой).

«В каждом случае могут быть собственные ограничения и противопоказания», — подвел итог Васюта.

Эксперт медицинского факультета университета «Синергия» рассказал, как сохранить суставы здоровыми.

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