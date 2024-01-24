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Фитнес-тренер рассказала, что нельзя делать при межпозвоночных грыжах
Здоровье

Сегодня, 19:15

1 мин.

Фитнес-тренер рассказала, что нельзя делать при межпозвоночных грыжах

Мария Маковей
Автор
Женщина с болью в спине.
Фото Pekic/istockphoto.com
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Фитнес-тренер Светлана Бутова в разговоре с «СЭ» рассказала, что нельзя делать при межпозвоночной грыже.

В первую очередь, эксперт советует избегать упражнений, которые вызывают боль. Также исключить из тренировочного плана прыжки, бег и единоборства.

Кроме того, Бутова рекомендует отказаться от скручиваний. А во время выполнения упражнений из ЛФК не совершать резких движений, не увеличивать темп и количество повторений. Совершать все действия необходимо медленно и плавно.

«Перед тем как выполнять те или иные упражнения, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом», — предупредила эксперт.

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