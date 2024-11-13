Фитнес-тренер перечислил причины появления гормонального живота

Фитнес-тренер Александр Карпов в беседе с «СЭ» назвал причины, из-за которых появляется гормональный животик у женщин.

По его словам, привести к увеличению талии может гипотиреоз — недостаточная активность щитовидной железы. Заболевание связано с недостаточной выработкой гормонов, которые регулируют обмен веществ. Одним из проявлений этого заболевания является увеличение веса.



Набрать лишние килограммы можно из-за длительного эмоционального и психологического напряжения. Стресс активизирует надпочечники, которые в таких условиях начинают производить избыточное количество кортизола. Этот гормон способствует накоплению жировой ткани, чаще всего в области живота, груди и лица.



Еще одна причина — нарушение работы лептина. Жировые клетки выделяют гормон лептин, который посылает сигнал о насыщении в мозг. Уровень лептина коррелирует с количеством накопленного жира: высокий уровень вызывает ощущение сытости после еды.

«Однако воспалительные процессы могут нарушить чувствительность к лептину, из-за чего организм перестает на него реагировать, что приводит к постоянному чувству голода и, как следствие, к перееданию», — отметил эксперт.

Кроме того, гормональный животик может появиться из-за нарушения выработки тестостерона. Это ключевой мужской половой гормон, который вырабатывается и в женском организме. Его дефицит может замедлить мышечный рост и способствовать увеличению массы тела.

«Низкий уровень эстрогена может привести к снижению сексуального влечения и к накоплению лишнего жира в области живота. У женщин в период менопаузы уровень эстрогена снижается, вследствие чего увеличивается обхват талии», — добавил Карпов.

В то же время высокий уровень эстрогена может способствовать увеличению веса у мужчин в возрасте до 60 лет. Независимо от этого как низкий, так и высокий эстроген негативно влияет на организм и ведет к накоплению жировой ткани в области живота.