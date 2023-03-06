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Сегодня, 22:20

Фитнес-тренер Комаревцев назвал упражнения для красивой осанки

Алина Савинова
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Фитнес-эксперт Антон Комаревцев рассказал, какие упражнения помогут исправить осанку.

Как отмечает специалист, первое упражнение — ходьба с книгой. Следующее упражнение, по его словам, приведет в тонус мышцы между лопатками. Исходное положение: лежа на спине, руки в стороны. Их нужно согнуть в локтевых суставах таким образом, чтобы предплечья оказались в вертикальном положении и параллельны друг другу. Теперь нужно давить локтями в пол, одновременно приводя лопатки к центру спины и приподнимая грудь. Требуется сделать 15-20 повторений по 3-4 подхода.

Третье упражнение — пловец. Оно загружает всю заднюю мышечную цепь. Нужно лечь на живот, руки и ноги вытянуть, грудную клетку приподнять, направив взгляд под себя. Удерживая данное положение, необходимо поднять правую руку и левую ногу, а потом опустить обратно. Затем наоборот. Требуется выполнить 20-30 повторений по 3-4 подхода.

Также Комарцев отметил, что не стоит надеяться только на эти укрепляющие мышцы упражнения. Нельзя забывать и о занятиях стретчингом.

Источник: https://life.ru/p/1563152
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