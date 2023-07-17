Фитнес-эксперты рассказали, как и зачем ускорять метаболизм

15 июля на портале «Лайф» поделились рекомендациями фитнес-тренера Максима Сливака, которые помогут ускорить метаболизм. Для этого важно правильное питание, достаточное количество воды, правильный сон, а также необходимо увеличить физическую активность и подключить силовые тренировки. «Регулярные тренировки силового типа помогут увеличить мышечную массу и общую активность организма, что способствует повышению метаболической скорости. Тренировки высокой интенсивности (например, интервальные) также окажут положительное влияние на метаболизм», — пояснил специалист.

Тренер, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Артем Тужиков подтвердил СЭ важность физической нагрузки, силовых тренировок в частности, для хорошего метаболизма и эффективного похудения. «Силовые тренировки — это фундаментальный инструмент, а кардио — всего лишь дополнение. Их грамотное сочетание помогает худеть на высокой калорийности и за короткий срок благодаря увеличению объема мышц, как следствие, повышенной энергозатратности и ускорению метаболизма. Это отличный способ улучшить композицию тела, формы, упругость, функциональность организма», — заключил эксперт.

Ранее, 27 июня, Михаил Кокляев дал рекомендации, что выбрать — силовые нагрузки или кардио.