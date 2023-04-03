Эстетист Слабова рассказала, какие документы должны быть у косметолога

Косметолог-эстетист Вера Слабова рассказала о последствиях посещения косметологов без образования.

«Не все косметологи обладают профессиональным образованием. К сожалению, некоторые из них считают, что достаточно просто посмотреть несколько обучающих видео в интернете, чтобы начать предоставлять косметологические услуги. Это крайне опасно, поскольку работа с кожей требует глубоких знаний анатомии, физиологии и химии, которым не учат ни в школе, ни на двухнедельных курсах. Для того чтобы работать официально и оказывать спектр услуг в кабинетах красоты, специалисты должны иметь свидетельство государственного образца с присвоением профессии — косметик. Это образование подходит для лиц без медицинского образования», — приводит Life.ru слова Слабовой.

Как отмечает специалист, косметолог без образования не способен эффективно диагностировать и лечить проблемы кожи, так как он может не знать о побочных эффектах косметических процедур, о правильной дозировке и противопоказаниях. По ее словам, последствиями неправильно сделанной лазерной эпиляции станут ожоги, а некачественная процедура инъекционного контуринга вызовет отеки и воспаления.