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Эпидемиолог рассказал, какие части тела особенно важно держать в тепле зимой
Здоровье

Сегодня, 12:45

1 мин.

Эпидемиолог рассказал, какие части тела особенно важно держать в тепле зимой

Мария Задорожная
Автор
Девушка на прогулке зимой
Фото AleksandarNakic, iStock
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Врач-эпидемиолог Николай Дубинин рассказал «СЭ», какие части тела необходимо утеплять зимой в первую очередь.

По его словам, для начала нужно позаботиться о ногах и голове. Ведь изменение температуры ног негативно сказывается на почках, органах дыхания и мочеполовой системе.

«А переохлаждение головы приводит к снижению иммунитета и негативно влияет на центральную нервную систему», — добавил доктор.

Поэтому при отрицательных температурах, а также при снеге и сильном ветре медик советует носить теплый головной убор.

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