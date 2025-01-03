Эпидемиолог рассказал, какие части тела особенно важно держать в тепле зимой
Врач-эпидемиолог Николай Дубинин рассказал «СЭ», какие части тела необходимо утеплять зимой в первую очередь.
По его словам, для начала нужно позаботиться о ногах и голове. Ведь изменение температуры ног негативно сказывается на почках, органах дыхания и мочеполовой системе.
«А переохлаждение головы приводит к снижению иммунитета и негативно влияет на центральную нервную систему», — добавил доктор.
Поэтому при отрицательных температурах, а также при снеге и сильном ветре медик советует носить теплый головной убор.
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