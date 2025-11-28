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Эпидемиолог Онищенко ответил, есть ли новые вирусы в России
Здоровье

28 ноября 2025, 17:10

1 мин.

Эпидемиолог Онищенко ответил, есть ли новые вирусы в России

Мария Задорожная
Автор
Девушка болеет дома
Фото milorad kravic, iStock

На текущий момент новых выделенных вирусов на территории России не обнаружено. Об этом сообщил эпидемиолог Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

Он также прокомментировал сообщения о предположительном распространении симптома вирусного заболевания — боли в ушах. По его словам, это больше носит информационный характер, придающий значение незначительной теме.

«Сегодня в РФ объективно новых выделенных вирусов нет, которые можно связать с ростом или с особенностями заболевания. Но отмахиваться от этого симптома (боли в ушах) не надо, необходимо просто предмет этого поизучать. Надо перепроверить эту особенность, насколько она актуальна с точки зрения объективного количества. Потому что мы с вами нередко слушаем про такие необычные симптомы ОРВИ, как шум в голове или заложенность носа, а потом оказывается, что этого нет», — сказал эксперт.

Онищенко уточнил, что обнаружение нового вируса всегда начинается с его исследования, после чего данные о нем доводятся до общественности. По его словам, разновидности вирусов, присутствующие в России, не представляют угрозы.

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