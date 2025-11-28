Эпидемиолог Онищенко ответил, есть ли новые вирусы в России

На текущий момент новых выделенных вирусов на территории России не обнаружено. Об этом сообщил эпидемиолог Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

Он также прокомментировал сообщения о предположительном распространении симптома вирусного заболевания — боли в ушах. По его словам, это больше носит информационный характер, придающий значение незначительной теме.

«Сегодня в РФ объективно новых выделенных вирусов нет, которые можно связать с ростом или с особенностями заболевания. Но отмахиваться от этого симптома (боли в ушах) не надо, необходимо просто предмет этого поизучать. Надо перепроверить эту особенность, насколько она актуальна с точки зрения объективного количества. Потому что мы с вами нередко слушаем про такие необычные симптомы ОРВИ, как шум в голове или заложенность носа, а потом оказывается, что этого нет», — сказал эксперт.

Онищенко уточнил, что обнаружение нового вируса всегда начинается с его исследования, после чего данные о нем доводятся до общественности. По его словам, разновидности вирусов, присутствующие в России, не представляют угрозы.