Эпидемиолог назвал главные симптомы клещевого энцефалита и боррелиоза
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с изданием News.ru рассказал, что главные симптомы клещевого энцефалита — высокая температура, слабость в мышцах и конечностях, а также сильная головная боль. Боррелиоз, в свою очередь, проявляется повышением температуры и характерным красным пятном вокруг укуса, сыпью, через какое-то время начинаются проблемы с суставами и неврологические осложнения. «Очень неприятный недуг. Если клеща уже нет, диагноз ставится по антителам, их можно обнаружить», — пояснил эксперт.
Если после пребывания на природе поднялась температура, возникло чувство онемения в конечностях — необходимо срочно обратиться к врачу, подытожил Анатолий Альтштейн.
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