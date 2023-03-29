Эпидемиолог напомнил о важной прививке, которую нужно сделать в апреле

Врач-эпидемиолог Центральной поликлиники на Басманной ЦКБ «РЖД-Медицина» Василий Василевский напомнил о необходимости сделать прививку от энцефалита в апреле.

«Апрель — пора срочно прививаться от клещевого энцефалита, особенно тем, кто планирует путешествие на Байкал, Горный Алтай, Приморский край, Севастополь, Ленинградскую область и в другие туристические зоны России», — цитирует Life.ru Василевского.

По мнению специалиста, многие недооценивают опасность заболевания.

«В зоне риска — каждый, но редко кто задумывается об этом, большинство людей недооценивают опасность и не предпринимают профилактические меры. Народ путешествует по нашей необъятной стране и в рамках отдыха, и по работе», — добавил врач.