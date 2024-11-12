Эндокринолог развеял популярный миф о диабете

В последние годы в обществе активно обсуждается тема сахарного диабета. Многие по-прежнему считают, что основным фактором, способствующим развитию этого заболевания, является избыточное потребление сахара. Однако в эксклюзивной беседе с «СЭ» врач-эндокринолог, кардиолог и терапевт Илья Луконин опроверг этот миф.

«Сахар — это только часть уравнения. Мы не можем свести диабет к одному только продукту. На риск развития сахарного диабета влияют множество факторов, включая генетическую предрасположенность, уровень физической активности, качество питания в целом и даже эмоциональное состояние пациента», — заявил эксперт.

Доктор также отметил, что диабет первого типа — это аутоиммунное заболевание, которое может возникнуть у людей любого возраста и веса. А диабет второго типа часто ассоциирован с образом жизни, но его не следует связывать с избыточным потребление сахара.

«Вместо того чтобы избегать сахара как врага номер один, людям следует сосредоточиться на общей сбалансированной диете, физической активности и регулярных медицинских осмотрах. Только так мы сможем эффективно бороться с сахарным диабетом», — заключил врач.