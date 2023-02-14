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Сегодня, 21:40

Эндокринолог рассказала о вреде мяса при болезнях почек

Мария Гусева
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Детский эндокринолог, диетолог и кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что отказ от мясной продукции и мяса промышленной обработки даже на месяц полезен для профилактики целого ряда болезней.

По словам медика, при заболеваниях почек со значительным снижением их функции продукт и вовсе стоит исключить из рациона.

«Это так называемая хроническая болезнь почек 3-5 стадии. Так как мясо богато белком, а продукты деградации белка выводятся почками, то при нарушении их функции выведение этих продуктов может снизиться, что приводит к ухудшению самочувствия», — цитирует Life.ru Михалеву.

Также, по мнению врача, без мяса стоит некоторое время пожить аллергикам, особенно если заболевание связано с белком, содержащимся в нем. Михалева подчеркнула, что при вычеркивании из рациона любой мясной продукции промышленной обработки (сосисок, колбас, пельменей и прочего) снижается риск развития онкологии и ЖКТ, а красного мяса — атеросклероза сосудов, а значит, инсультов и инфарктов.

Источник: Life.ru
Здоровье
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