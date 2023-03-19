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Сегодня, 09:45

Эндокринолог рассказала, как спиртное влияет на здоровье печени

Ольга Стрельникова
Полина Фукаляк
Врач-эндокринолог
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Дама с бокалом вина.
Фото Freepik/freepik

Врач-эндокринолог и диетолог Полина Фукаляк рассказала «СЭ», что в результате регулярного употребления алкоголя может развиться болезнь печени, которая опасна для всего организма. «Печень — главный орган, который метаболизирует гормоны и выводит их избыток из организма. Соответственно, функция детоксикации нарушается, может повышаться уровень самых разных гормонов, например эстрадиола — женского полового гормона, который разрушается в основном в печени», — пояснила специалист. Сначала в печени накапливается жир, затем она воспаляется, и начинается алкогольный гепатит. Ткани органа перестают быть эластичными, и развиваются безвозвратные рубцовые изменения, подытожила Полина Фукаляк.

Что будет, если каждые выходные выпивать бутылку водки, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
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