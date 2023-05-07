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Сегодня, 18:20

Эндокринолог рассказала, как помогает пациентам бороться с лишним весом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Женщина с ожирением готовит полезную еду.
Фото Freepik/shurkin-son

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала, как помогает пациентам бороться с лишним весом на примере молодого мужчины, который всего за полгода избавился от 43 кг лишнего веса. В 28 лет Евгений имел вторую степень ожирения и вес 123.5 килограмма. Сейчас из них осталось только три, и они не опасны для здоровья.

Секрет здорового похудения, по словам Зухры Павловой, заключается в достаточном количестве сна и правильном режиме дня — спать нужно ложиться до 23 часов, при этом за час отказаться от гаджетов и телевизора и за 20 минут до сна отложить в сторону даже книги. Приемы пищи должны быть дозированы — следует уменьшить порции и калораж до индивидуальной нормы. Также важно много двигаться в течение всего дня. Не лишней будет поддержка и помощь близких.

Перед началом похудения Зухра Павлова порекомендовала сдать анализы — по их результатам можно определить терапию. К примеру, в случае с этим пациентом, ему были назначены препараты, которые помогли справиться с повышенным аппетитом и высоким уровнем мочевой кислоты. «Сейчас мы на финишной прямой, скоро отменим все препараты, поскольку практически достигли того, к чему стремились: у Евгения осталось минимальное количество лишней жировой ткани, из-за избытка которой была инсулинорезистентность, системное субклиническое воспаление, повышенное давление и прочие опасные симптомы, сформировавшиеся на фоне ожирения», — подытожила эндокринолог.

Ранее мы рассказывали, как похудеть за месяц.

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