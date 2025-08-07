Стиль жизни
Эндокринолог рассказала, как гаджеты для диабетиков помогают спортсменам
Здоровье

7 августа, 18:30

2 мин.

Мария Задорожная
Автор
Спортсмен использует умные часы с приложением для измерения уровня глюкозы
Фото Jesus Rodriguez, iStock

Современные системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) предназначаются для людей с диабетом первого типа. Но сегодня их все чаще можно увидеть не только у тех, кому нужно контролировать уровень глюкозы. Все больше профессиональных спортсменов без диабета выбирают такие устройства, чтобы лучше контролировать тело и повысить эффективность тренировок.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета Марина Берковская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, почему устройства для диабетиков становятся популярны среди тех, у кого нет проблем с углеводным обменом.

«Системы непрерывного мониторинга глюкозы, такие как СТ14, позволяют спортсменам и людям с диабетом видеть уровень сахара в режиме реального времени, своевременно корректировать нагрузку или питание и избегать резких гипо- и гипергликемий», — сказала врач.

Физическая активность особенно важна для людей с диабетом первого типа. Она помогает предотвратить осложнения, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и сохранить чувствительность к инсулину. Однако тренировки требуют продуманного подхода к инсулинотерапии.

«Любые физические нагрузки при диабете первого типа должны быть запланированы. Иногда нужно уменьшить дозу инсулина или добавить углеводы перед тренировкой, чтобы предотвратить падение уровня сахара. После интенсивной нагрузки контроль за глюкозой должен быть еще более пристальным», — подчеркнула эксперт.

Эти же принципы полезны и спортсменам без диабета. Если понимать, как организм реагирует на разную активность и рацион, можно поддерживать стабильный уровень энергии, избегать резких спадов сил и восстанавливаться быстрее.

«Сегодня технологии позволяют буквально заглядывать внутрь метаболизма. Даже здоровый человек может понять, какие продукты или режимы нагрузки подходят именно ему, а какие вызывают резкие перепады уровня сахара и энергии», — добавила Марина Берковская.

Врач рассказала, действительно ли магнитные бури влияют на людей

  • Слава Иванов

    Сейчас такие технологии доступны, помогают в поддержании здоровья, особенно кто активно занимается физнагрузкаии

    08.08.2025

    • Следующий материал
    Takayama

