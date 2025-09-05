Эндокринолог рассказал, чем грозит резкий отказ от сахара

Резкое исключение сахара из рациона может быть безопасным для человека и приносить пользу, если рассматривать сахар как монопродукт. Об этом Pravda.Ru сообщил врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

По его словам, такой подход полезен даже для людей, которые привыкли к сладкому на ежедневной основе. При этом эксперт подчеркнул, что полностью исключать из меню все углеводы не стоит, так как это способно привести к нежелательным последствиям для здоровья.

«Просто очень важно, чтобы человек при этом не отказался, например, от несладких фруктов, от картофеля, от овощей, то есть от продуктов, которые содержат углеводы», — сказал медик.



В конце разговора врач отметил, что нельзя следовать диетам, которые предполагают полный отказ от углеводов. Такие системы питания оказывают вредное воздействие на организм.