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Эндокринолог рассказал, чем грозит резкий отказ от сахара
Здоровье

5 сентября 2025, 20:30

1 мин.

Эндокринолог рассказал, чем грозит резкий отказ от сахара

Мария Задорожная
Автор
Сладости на витрине
Фото ABRAHAM GONZALEZ FERNANDEZ, iStock

Резкое исключение сахара из рациона может быть безопасным для человека и приносить пользу, если рассматривать сахар как монопродукт. Об этом Pravda.Ru сообщил врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

По его словам, такой подход полезен даже для людей, которые привыкли к сладкому на ежедневной основе. При этом эксперт подчеркнул, что полностью исключать из меню все углеводы не стоит, так как это способно привести к нежелательным последствиям для здоровья.

«Просто очень важно, чтобы человек при этом не отказался, например, от несладких фруктов, от картофеля, от овощей, то есть от продуктов, которые содержат углеводы», — сказал медик.


В конце разговора врач отметил, что нельзя следовать диетам, которые предполагают полный отказ от углеводов. Такие системы питания оказывают вредное воздействие на организм.

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