Эндокринолог предупредил курильщиков о риске лишиться слуха

Эндокринолог Алексей Жито объяснил, почему у заядлых курильщиков могут возникнуть краткосрочные и долгосрочные нарушения слуха.

По словам врача, в табачном дыме и парах от электронных сигарет есть краткосрочные токсиканты. При их употреблении происходит острое повреждение нервных волокон, в том числе слуховых.

«Более известны долгосрочные последствия от курения. Во-первых, курение нарушает работу слизистой оболочки уха, горла и носа, в результате нарушается нормальная функция носа, ухудшается отток бактерий, то есть слизи становится больше, она становится более вязкой. Вместо того чтобы предотвращать инфекцию, она начинает там размножаться», — цитирует врача Life.ru.