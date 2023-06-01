Эндокринолог предупредил курильщиков о риске лишиться слуха
Эндокринолог Алексей Жито объяснил, почему у заядлых курильщиков могут возникнуть краткосрочные и долгосрочные нарушения слуха.
По словам врача, в табачном дыме и парах от электронных сигарет есть краткосрочные токсиканты. При их употреблении происходит острое повреждение нервных волокон, в том числе слуховых.
«Более известны долгосрочные последствия от курения. Во-первых, курение нарушает работу слизистой оболочки уха, горла и носа, в результате нарушается нормальная функция носа, ухудшается отток бактерий, то есть слизи становится больше, она становится более вязкой. Вместо того чтобы предотвращать инфекцию, она начинает там размножаться», — цитирует врача Life.ru.
Источник: life.ru
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