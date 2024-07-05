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Эндокринолог перечислила препараты, которые должны быть в аптечке туриста
Здоровье

Сегодня, 00:10

1 мин.

Эндокринолог перечислила препараты, которые должны быть в аптечке туриста

Мария Маковей
Автор
Сборы на отдых
Фото Pyrosky/istockphoto.com
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Эндокринолог Диляра Лебедева, в первую очередь, рекомендует брать с собой в отпуск лекарства от расстройства желудка. По ее словам, на отдыхе есть огромный шанс получить несварение после дегустации экзотических блюд. Поэтому в аптечке туриста обязательно должны быть сорбенты, прокинетики (препараты от боли), кишечные антибиотики, ферменты, а также лекарства от обезвоживания.

Кроме того, эксперт советует взять жаропонижающие средства, лекарства для горла, препараты от кашля и сосудосуживающие капли для носа. Как сказала медик, эти препараты очень нужны в отпуске, потому что в самолетах и отелях можно простыть под кондиционерами.

Помимо прочего, положить в аптечку стоит антибиотики широкого спектра, антигистаминные средства, бинты (пластыри и ножницы), а также средства для обработки ран, написала доктор в Telegram-канале.

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