Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Эндокринолог ответила, почему молодые люди все чаще страдают диабетом
Здоровье

4 марта, 18:35

1 мин.

Эндокринолог ответила, почему молодые люди все чаще страдают диабетом

Кристина Гергис
Автор
Измерение уровня сахара в крови
Фото ljubaphoto, iStock

Эндокринолог Тамила Агаева в разговоре с «Лентой.ру» объяснила, почему молодежь все чаще болеет диабетом.

Главная причина — несбалансированное питание: многие отдают предпочтение фастфуду, чипсам, сладким напиткам и сладостям, почти не употребляя овощей и фруктов. По словам врача, из-за регулярного превышения суточной калорийности растет вес, развивается инсулинорезистентность и возникает диабет.

Еще один фактор риска — недостаток физической активности. Без нагрузок мышцы не утилизируют глюкозу, из-за чего ее уровень в крови повышается. Специалист рекомендует уделять активным занятиям не менее 150 минут в неделю.

Кроме того, риск диабета на 30-40 процентов выше у курильщиков по сравнению с теми, кто не имеет этой привычки. Доктор отметила: чем интенсивнее курение, в том числе использование вейпов и электронных сигарет, тем выше вероятность заболевания.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Новости холдинга
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Президент и владелец «Ухты» Габуев сообщил о снятии команды с Суперлиги
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Фигурист Игнатов сообщил о переходе в группу Тутберидзе
Читайте далее
Врачи предупредили, что походка может влиять на психическое здоровье человека
Следующий материал
Врачи предупредили, что походка может влиять на психическое здоровье человека
Последние новости
18:30
Врач-эндокринолог рассказал, что использование электронных сигарет может привести к ожирению
8 июн 16:45
Врач ответила, что полезнее: триатлон или отдельные дисциплины
7 июн 14:30
Терапевт опровергла миф про запрет на спорт при гипертонии
6 июн 19:00
Реабилитолог объяснил пользу скандинавской ходьбы
3 июн 16:30
Атлет рассказал, в какое время летом лучше не выходить на пробежку