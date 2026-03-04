Эндокринолог ответила, почему молодые люди все чаще страдают диабетом

Эндокринолог Тамила Агаева в разговоре с «Лентой.ру» объяснила, почему молодежь все чаще болеет диабетом.

Главная причина — несбалансированное питание: многие отдают предпочтение фастфуду, чипсам, сладким напиткам и сладостям, почти не употребляя овощей и фруктов. По словам врача, из-за регулярного превышения суточной калорийности растет вес, развивается инсулинорезистентность и возникает диабет.

Еще один фактор риска — недостаток физической активности. Без нагрузок мышцы не утилизируют глюкозу, из-за чего ее уровень в крови повышается. Специалист рекомендует уделять активным занятиям не менее 150 минут в неделю.

Кроме того, риск диабета на 30-40 процентов выше у курильщиков по сравнению с теми, кто не имеет этой привычки. Доктор отметила: чем интенсивнее курение, в том числе использование вейпов и электронных сигарет, тем выше вероятность заболевания.