Эндокринолог ответила, как поддерживать здоровье щитовидной железы зимой
Холодное время года предъявляет особые требования к организму, и здоровье щитовидной железы, как никогда, нуждается в особом внимании зимой. Эксклюзивно для «СЭ» эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова рассказала, как поддерживать здоровье щитовидной железы зимой.
К основным факторам, влияющим на щитовидную железу в зимнее время, она отнесла:
- Сокращение светового дня. Солнце — основной источник витамина D. Из-за его дефицита в осенне-зимний период значительно повышается риск возникновения проблем с щитовидной железой.
- Низкие температуры и энергозатраты. Холодный климат провоцирует повышение выработки тепла организмом, что увеличивает энергопотребность. Это закономерно требуется большего производства основного гормона — тироксина.
- Употребление тяжелой пищи. Высококалорийная пища, богатая углеводами и животными жирами, способствует повышению концентрации холестерина и глюкозы в крови, что приводит к увеличению веса и дополнительной нагрузке на эндокринную систему.
Чтобы поддержать щитовидную железу в зимний период, врач советует придерживаться простых рекомендаций:
- Витамин D. Дополнительный прием витамина D поможет компенсировать его дефицит, вызванный нехваткой солнечных лучей. Рекомендованная профилактическая дозировка составляет 1000-2000 МЕ в сутки, однако точную дозу лучше определить индивидуально.
- Селен, йод. Эти микроэлементы незаменимы для производства важнейших гормонов щитовидной железы. Ежедневное употребление продуктов, богатых селеном и йодом (бразильских орехов, рыбы, морепродуктов, ламинарии, яиц, морской соли), обеспечит надежную поддержку эндокринной системы.
- Ограничение стресса. Длительные переживания ухудшают работу щитовидной железы. Рекомендуется найти способ снижения уровня стресса (например, йога, медитации, ароматерапия).
- Физическая активность: регулярные занятия физкультурой улучшают микроциркуляцию крови, повышают уровень эндорфинов и предотвращают накопление избыточного жира, что положительно влияет на щитовидную железу. Спорт рекомендуется 3 раза в неделю по 30 минут, предпочтительнее кардионагрузки и растяжка.
- Сбалансированное питание и теплые напитки. Поддерживать оптимальную функцию щитовидной железы помогут правильное питание и теплый чай с такими ингредиентами, как: лимон, имбирь и мед. Они обладают антиоксидантными свойствами, укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение. Рацион должен включать достаточное количество белка, омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и клетчатки. Также важно поддерживать уровень железа в крови: есть достаточное количество красного мяса, чтобы не допустить возникновение железодефицитной анемии.
Эндокринолог советует обратиться к врачу, если вы заметили у себя симптомы:
- Постоянная усталость и слабость.
- Повышенная чувствительность к холоду.
- Набор веса или, напротив, необъяснимое снижение веса.
- Проблемы с концентрацией, памятью, нарушение зрения.
- Сухость кожи и ломкость волос.
«Эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах с функцией щитовидной железы и требовать немедленного обследования», — сказала доктор.
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