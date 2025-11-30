Эндокринолог ответила, как поддерживать здоровье щитовидной железы зимой

Холодное время года предъявляет особые требования к организму, и здоровье щитовидной железы, как никогда, нуждается в особом внимании зимой. Эксклюзивно для «СЭ» эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова рассказала, как поддерживать здоровье щитовидной железы зимой.

К основным факторам, влияющим на щитовидную железу в зимнее время, она отнесла:

Сокращение светового дня. Солнце — основной источник витамина D. Из-за его дефицита в осенне-зимний период значительно повышается риск возникновения проблем с щитовидной железой.

Низкие температуры и энергозатраты. Холодный климат провоцирует повышение выработки тепла организмом, что увеличивает энергопотребность. Это закономерно требуется большего производства основного гормона — тироксина.

Употребление тяжелой пищи. Высококалорийная пища, богатая углеводами и животными жирами, способствует повышению концентрации холестерина и глюкозы в крови, что приводит к увеличению веса и дополнительной нагрузке на эндокринную систему.

Чтобы поддержать щитовидную железу в зимний период, врач советует придерживаться простых рекомендаций:

Витамин D. Дополнительный прием витамина D поможет компенсировать его дефицит, вызванный нехваткой солнечных лучей. Рекомендованная профилактическая дозировка составляет 1000-2000 МЕ в сутки, однако точную дозу лучше определить индивидуально.

Селен, йод. Эти микроэлементы незаменимы для производства важнейших гормонов щитовидной железы. Ежедневное употребление продуктов, богатых селеном и йодом (бразильских орехов, рыбы, морепродуктов, ламинарии, яиц, морской соли), обеспечит надежную поддержку эндокринной системы.

Ограничение стресса. Длительные переживания ухудшают работу щитовидной железы. Рекомендуется найти способ снижения уровня стресса (например, йога, медитации, ароматерапия).

Физическая активность: регулярные занятия физкультурой улучшают микроциркуляцию крови, повышают уровень эндорфинов и предотвращают накопление избыточного жира, что положительно влияет на щитовидную железу. Спорт рекомендуется 3 раза в неделю по 30 минут, предпочтительнее кардионагрузки и растяжка.

Сбалансированное питание и теплые напитки. Поддерживать оптимальную функцию щитовидной железы помогут правильное питание и теплый чай с такими ингредиентами, как: лимон, имбирь и мед. Они обладают антиоксидантными свойствами, укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение. Рацион должен включать достаточное количество белка, омега-3 жирных кислот, антиоксидантов и клетчатки. Также важно поддерживать уровень железа в крови: есть достаточное количество красного мяса, чтобы не допустить возникновение железодефицитной анемии.

Эндокринолог советует обратиться к врачу, если вы заметили у себя симптомы:

Постоянная усталость и слабость.

Повышенная чувствительность к холоду.

Набор веса или, напротив, необъяснимое снижение веса.

Проблемы с концентрацией, памятью, нарушение зрения.

Сухость кожи и ломкость волос.

«Эти симптомы могут свидетельствовать о проблемах с функцией щитовидной железы и требовать немедленного обследования», — сказала доктор.