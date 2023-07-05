Эндокринолог объяснила, как определить причину облысения

Как определить причину облысения, 3 июля рассказала порталу «Почему болит» врач-эндокринолог Лейла Асадова. Предотвратить полную потерю волос, по ее словам, поможет своевременная диагностика. «Когда пытаются без анализов назвать причину выпадения волос, варианты могут оказаться самыми абсурдными. От сильного ветра, который дует в обратном направлении, до сглаза, перхоти единорога и слишком интенсивного мышления, приводящего к перегреву волосяных фолликул», — сыронизировала специалист. Однако среди реальных причин облысения могут быть наследственный фактор, железодефицитная анемия,

патология щитовидной железы, нехватка витамина D, прием некоторых лекарственных препаратов и затяжной стресс. Чтобы понять причины, нужно сдать анализ на уровень гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный, АТ к ТПО), общий анализ крови, биохимический анализ (ферритин и железо), анализ крови на вирусные заболевания (ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С), а также анализ волос на витамин D и минеральный обмен.

Лейла Асадова обратила внимание, что простое выпадение волос отличается от алопеции тем, что патологии волосяного фолликула при этом не наблюдается. «В этом случае процесс выпадения волос всегда обратимый», — подчеркнула эндокринолог. Врач-трихолог Татьяна Качанова подтвердила СЭ слова коллеги, что если на поредевшем участке еще остались волоски, которые можно простимулировать, то облысение можно остановить. «Если на участке больше полугода не росли новые волосы, значит, лечение не принесет должного результата. Стоит задуматься о пересадке», — резюмировала врач.

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