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Эндокринолог объяснила, что такое инозитол
Здоровье

Сегодня, 12:45

1 мин.

Эндокринолог объяснила, что такое инозитол

Мария Задорожная
Автор
Инозитол в капсулах
Фото Anna Gawlik/istockphoto.com
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Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко в беседе с «СЭ» объяснила, что инозитол — это витаминоподобное вещество, по биохимическому строению относящееся к спиртам и сахарам. Оно известно больше как витамин В8, однако к классическим витаминам не относится, так как может самостоятельно синтезироваться в организме.


«Также инозитол можно получить из продуктов: фруктов, орехов, злаков, мяса, рыбы», — добавила эксперт.

По словам доктора, инозитол будет вырабатываться в малых количествах, если в рационе имеется острый дефицит качественного белка и жирных кислот. Кроме того, он вымывается из организма при чрезмерном увлечении кофе и при приеме некоторых лекарств.

Также врач отметила, что инозитол участвует во многих биологических процессах. Он необходим для роста костей и мышц, входит в состав инозитфосфатидов, которые содержатся во всех тканях организма.

«Больше всего инозитфосфатидов в нервной ткани. Благодаря инозитолу происходит качественная передача импульсов в головной мозг», — сказала Лазуренко.


Помимо прочего, инозитол помогает контролировать уровень холестерина, что положительно сказывается на здоровье нервной и сердечно-сосудистой систем, а также улучшает чувствительность к инсулину.

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