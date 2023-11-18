Эндокринолог назвала симптомы ухудшения работы щитовидной железы

В беседе с порталом РИАМО врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина сообщила, что в число симптомов, связанных со сбоями в работе щитовидной железы, входят одышка и депрессия.

По ее словам, гипотиреоз (ослабление) и гипертиреоз (усиление) органа проявляется в выделении гормонов тироксина и трийодтиронина. Они могут вырабатываться в избыточном или недостаточном количестве.

При гипотиреозе человек может замечать снижение аппетита, отеки, сухость, ухудшение состояния волос и ногтей, замедление пульса, понижение давления, одышку, анемию, запоры, перепады настроения, снижение памяти, сонливость, депрессию и т.д.

«Противоположное состояние — гипертиреоз (его еще называют тиреотоксикозом), при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов. Он обусловлен разными причинами и проявляется в виде снижения веса на фоне повышенного аппетита, излишней потливости, тахикардии (учащенного пульса), повышенного давления, одышки», — отмечает доктор.

Как утверждает врач, человек становится слишком нервным, беспокойным, тревожным, плохо спит и страдает от головных болей.

Еще один необычный признак тиреотоксикоза — выпячивание глаз. Оно происходит из-за отека и воспаления мышц за глазным яблоком, говорит эндокринолог.

Тананакина советует обратиться к врачу, если вас мучают перечисленные симптомы. Только на основе анализов он определит наличие или отсутствие проблем с щитовидной железой.

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