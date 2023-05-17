Эндокринолог назвала самые опасные витамины

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала, какие витамины наиболее опасны в случае передозировки. Речь шла о витаминах группы В, D, Е, А и К. «Например, избыток В6 имеет нейротоксические эффекты, то есть может привести к повреждению нервной системы. Избыток витамина В12 способен повысить активность свертывающей системы крови, а значит, и риск тромбозов, развития сердечной недостаточности, отека легких и так далее. Иначе говоря, ничего доброго не сулит», — предупредила врач.

Еще большую опасность таят жирорастворимые витамины D, Е, А и К. Их избыток накапливается в жировой ткани. Нейтрализовать организм может только часть этих витаминов, а остальной излишек нанесет вред организму. «Оранжевая кожа при передозировке витамином А — это минимальное последствие, которое со временем пройдет без вреда. Передозировка витамина К может привести к нарушению функции печени, повреждению тканей мозга, чрезмерному потоотделению, гемолизу (распаду красных кровяных телец) и повышению активности свертывающей системы крови», — предостерегла Зухра Павлова от бездумного употребления витаминов.

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