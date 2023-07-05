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Сегодня, 06:30

Эндокринолог назвала противопоказания для похудения

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Весы, правильная еда, гантели.
Фото Freepik/freepik

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Наталия Тананакина рассказала, какие противопоказания могут быть для похудения. Среди них беременность и кормление грудью, психические и соматические расстройства, а также некоторые другие заболевания. Об этом 4 июля сообщили на сайте РИАМО.

По словам Наталии Тананакиной, есть состояния, при которых необходимо сбалансированное питание, как например, при беременности или кормлении грудью, есть временные психические и соматические расстройства, а есть противопоказания, при которых нужно взвесить пользу и вред при снижении веса. «Можно снижать избыточный вес и в случае, если есть панкреатит, остеопороз или желчнокаменная болезнь, но с соответствующей коррекцией диеты», — подчеркнула врач. Так при остеопорозе активно назначаются низкожировые молочные продукты с кальцием, рыбий жир и жирная рыба, богатая витамином D. При желчнокаменной болезни — желчегонные продукты, к которым относится растительное масло и растительные травяные сборы.

Ранее, 8 мая, Наталия Тананакина рассказала СЭ, почему некоторые люди едят и не толстеют.

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