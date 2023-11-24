Эндокринолог назвала нетипичные симптомы «скрытого» диабета

Увеличение веса или похудение, а также чрезмерный аппетит могут указывать на скрытый диабет. Об этом «АиФ» сообщила врач-эндокринолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Марина Максимова.

Как утверждает эксперт, сахарный диабет — это довольно распространенное заболевание. Чтобы его выявить, необходимо сдать анализ крови на определение уровня сахара. Однако при скрытом диабете такой анализ ничего не даст, так как уровень глюкозы может повышаться ночью или после еды.

По мнению врача, о скрытой форме сахарного диабета свидетельствуют: изменение аппетита и массы тела, кровоточивость десен и другие проблемы с зубами, которых человек раньше не замечал, жажда и сухость во рту. Кроме того, серьезным сигналом может стать ситуация, когда человек выпивает больше 3 литров воды в сутки.

К еще одному признаку скрытой патологии эндокринолог отнесла медленное заживление ран, постоянную слабость и снижение чувствительности кожи.

«Если такие симптомы проявляются или даже сохраняются на постоянной основе, надо обязательно пройти консультацию у эндокринолога», — рекомендует доктор.

Кроме того, в качестве профилактики Максимова посоветовала контролировать аппетит и массу тела, нормализовать питание, уделять время физическим нагрузкам и обязательно проходить диспансеризацию.