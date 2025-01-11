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Эндокринолог назвала неочевидную причину зацикливания на плохих мыслях
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Эндокринолог назвала неочевидную причину зацикливания на плохих мыслях

Мария Задорожная
Автор
Девушка грустная и смотрит в окно.
Фото fizkes, iStock
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Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале назвала неочевидную причину, которая заставляет людей зацикливаться на плохих мыслях. По ее словам, недосып особенно вредит людям. Он опасен для тех, кто страдает тревожностью, стрессовым расстройством и другими отклонениями в психическом состоянии.

Доктор отметила, что плохой сон нарушает работу мозга, что приводит к постоянному прокручиванию в голове неприятных мыслей. В итоге это мешает сосредоточиться на повседневных делах.

«Если вы мало спите, то страдают области мозга, ответственные за извлечение и притупление ненужных и потенциально опасных воспоминаний», — предупредила Павлова.

Врач подчеркнула, что качественный восьмичасовой сон восстанавливает ментальное здоровье и избавляет от навязчивых мыслей.

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